15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
Ayvacık'ta dehşet: Yeni doğan bebeğin ölümünde anne tutuklandı
Gündem

Ayvacık’ta dehşet: Yeni doğan bebeğin ölümünde anne tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ayvacık’ta dehşet: Yeni doğan bebeğin ölümünde anne tutuklandı

Çanakkale Ayvacık’ta boş arazide bulunan yeni doğmuş bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi; gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 Kasım’da boş arazide bulunan bebek cesedi ile ilgili gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan kadın, bugün adliyeye sevk edildi.

Köylüler arazide bebeğin cesedini buldu

Erecek köyü Yayyeri mevkisi yakınlarında hayvan otlatan köylüler, 2 Kasım’da arazi üzerinde hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Durum hemen köy muhtarlığı, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin göbek bağı yeni kesilmiş kız bebeğe ait olduğunu tespit etti. İlk bulgular, bebeğin yakın zamanda dünyaya geldiğini ortaya koydu.

Anne 11 Kasım’da gözaltına alınmıştı

Yapılan incelemeler ve yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesi olduğu belirlenen kadın, 11 Kasım’da gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.

Hakimlik, annenin tutuklanmasına karar verdi.

1
