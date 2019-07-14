Ayvacık'ta 31 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İğdeli burun mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.