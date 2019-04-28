Ayvacık sahillerinde şaşırtan görüntü

Çanakkale’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Ayvacık ilçesinde deniz yüzeyinde sarı tabaka oluştu. Deniz yüzeyinde oluşan bu sarı tabaka bölgedeki vatandaşları şaşırttı.

Ayvacık-Küçükkuyu sahil yolu üzerinde oluşan sarı tabaka, sahil şeridi boyunca bölge bölge yer alıyor. Bazı vatandaşların tedirgin de olması sebebiyle bölgede inceleme yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri ve Balıkçılık Şube Müdürlüğü yetkilileri, sarı tabakanın bulunduğu denizden incelenmek üzere numune aldı. Oluşan bu sarı tabakalı sudan alınan numunenin laboratuvarda inceleneceği belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar bu sarı tabakanın her yıl bu zamanlarda kısım kısım oluştuğunu ve nedeninin bilmediklerini ifade ettiler.

"Sarı tabakanın oluşumu polenlere bağlı olabilir"

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, oluşan bu sarı tabakanın bölgede her yıl oluştuğunu ifade ederek, “Denizimizde oluşan bu sarı tabakadan dolayı vatandaşlarımız endişe yaşamasınlar. Bunun sebebi bölgedeki zeytin ve çam ağaçlarından düşen polenlerden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.