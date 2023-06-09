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Yerel Ayvacık açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Ayvacık açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 20:04:00 -
Ayvacık açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 34 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botu, durdurdukları hareket halindeki lastik bot içinde 34 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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