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Yerel Ayvacık açıklarında 136 kaçak göçmen kurtarıldı, 29 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Ayvacık açıklarında 136 kaçak göçmen kurtarıldı, 29 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 21:59:00 - 2023-10-02 22:00:09
Ayvacık açıklarında 136 kaçak göçmen kurtarıldı, 29 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerince Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 136 kaçak göçmen kurtarıldı. 29 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında farklı bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 136 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-20’ tarafından Ayvacık açıklarında hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde ise 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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