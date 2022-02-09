  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ayva reçeli tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Evde ayva reçeli nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ayva reçeli tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Evde ayva reçeli nasıl yapılır?

Kolay, pratik ayva reçeli tarifi ve püf noktalar..

Yeniakit Publisher
2022-02-09 23:00:00 - 2022-02-09 23:06:22
Ayva reçeli tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Evde ayva reçeli nasıl yapılır?

Rengi ve tadıyla lezzetine doyamayacağınız Ayva reçeli tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Ayva reçeli tarifi

Malzemeler

  • 4 adet ayva
  • 4 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 3-4 adet karanfil

Ayva reçeli tarifi nasıl yapılır?

Ayvaları küp şeker şeklinde dilimleyelim. Çekirdeklerini ayıralım. Dilimlenen ayvaları bir kabın içinde alalım ve üzerine şeker ilave edelim.2 saat kadar bekletelim. Şekerler erimeye başladıktan sonra üzerine su ekleyelim. Ayırdığımız ayva çekirdeklerinde içine atarak reçel kıvamına gelene kadar kaynatalım. Ocağın altını kapatmaya yakın limon suyu ve karanfilleri ekleyerek 2 dakika kadar daha kaynatalım. Soğumasını beklemeden kavanozlara yerleştirelim ve kapaklarını kapatalım. Reçeliniz hazır.

Ayva reçeli püf noktaları nelerdir?

Ayvayı şeker ile beraber kaynatırsanız ya da şekerde bekletirseniz, sert olur. Yumuşak olması için, ayvaları önceden haşlayın.

Ayva reçeli yaparken kararmaması için ne yapılır?

Küp küp doğradığınız ayvaların kararmaması için önceden hazırladığınız limonlu suya atın. Büyük bir çelik tencereye ayvaları dökün ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

 

 

Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Kadın - Aile

Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay