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Kadın - Aile Ayva hasadı başladı. Ayvanın faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Ayva hasadı başladı. Ayvanın faydaları nelerdir?

Kahramanmaraş’ın verimli arazilerinde yetiştirilen ayvanın hasadına başlandı. Daha çok iç pazarda tüketilen ayva Rusya’ya da ihraç ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:12:00 -
Ayva hasadı başladı. Ayvanın faydaları nelerdir?

Kış aylarının en iyi meyvelerinden biri olan ayvanın faydaları saymakla bitmiyor.  

Ayvanın faydaları 

  • Zihin açar
  • Sıcak tutar
  • C vitamini deposudur
  • Tokluk hissi verir
  • Ağız yaralarını giderir
  • Mide dostudur
  • Aritmiyi ve çarpıntıyı önler
  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir
  • İyileşme sürecini hızlandırır
  • Mide sancısını azaltır
  • Kilo vermede yardımcı olur
  • Kanseri önler
  • Sindirim sağlığını iyileştirir
  • Kolesterolü azaltır
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir  

Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başladı

Onikişubat ilçesi Avcılar, Şahinkaya ve Ilıca bölgelerinde yetiştirilen ayvanın hasadına başlandı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan verilere göre, yaklaşık 2 bin dönüm arazide yetiştirilen üründen yılda 15 bin ton rekolte elde ediliyor.

Tarlada 3 liradan toptan satılan ürün, markette de 6 - 7 liradan tüketiciye sunuluyor.

Bölgede üretilen ayva iriliği ile dikkat çekiyor. Tadı ve rahlesi beğeni toplayan ayva, ağaçlardan tek tek toplandıktan sonra kasalarla tırlara yükleniyor. Tüccarlar aracılığı ile Rusya’ya ihraç edilen ayva bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Ayva hasadının bereketli geçtiğini söyleyen üretici Hanifi Kayaalp, "Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun geçim kaynağı olan ayvanın hasadı için telaş sabahın ilk ışıklarıyla başlarken, toplanan ayvalar bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Ayva hasadımız bu yıl çok güzel, biraz fiyatlarda düşüş olmasına rağmen güzel ürün var. Genellikle İstanbul’a gönderiyoruz, yurt dışında da Rusya’ya yolluyoruz. Eşme ayvası olarak biliniyor ve yemeye de uygun. Sofralık ve reçellik olur” dedi.

Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise, "Bölgemizde ayva hasadı her yıl daha da artıyor. Bu artışın sebebi ise ayvanın diğer birçok ürüne nispeten daha verimli ve kazançlı olmasıdır. Ürünümüzün çoğu ihracatta kullanılıyor. Ilıca, Şahinkaya ve Avcılar bölgemizde yıllık rekoltemiz 2 bin ton aralığında ürün elde ediyoruz. Bu sayede bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız” diye konuştu.

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