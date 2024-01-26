Ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Cilt üzerinde: 25 dakikada rolü gösteriyor! Duyan, şaştı kaldı

Gece yatmadan önce ayva dilimleri yemenin vücudunuzu olumlu yönde etkileyebileceğini biliyor muydunuz? İşte geceleri ayva yemenin mucizevi faydaları...

Ayvalar özellikle sinir sistemi ve kas fonksiyonu için önemli olan potasyum, magnezyum, manganez ile birlikte C vitamini açısından zengindir. Etkiyi elde etmek için akşamları bir parça ayva yiyip yatağa gitmek oldukça faydalıdır.

Ayva tüm meyveler arasında en düşük şeker oranına sahip olanıdır, kan şekerini yükseltmez ve gereksiz kalori içermez. Bu nedenle güvenle keyfini çıkarabilirsiniz.

Akşamları ayva yemek, yüksek lif içeriğinden dolayı iştahınızı bastırır ve kendinizi tok hissetmenizi sağlar. Bu, kilonuzu yönetmenizi mümkün kılar. Yatmadan önce ayva dilimleri yemek, gece boyunca vücudunuzun kan şekeri seviyesinin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Ayva yemek ve uyumak mide sağlığınızı korur ve asit üretimini engeller. Yatmadan önce ayva yemenin göğüs yumuşatma ve öksürüğü önleme faydası vardır.

Ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır merak ediyorsanız öncelikli olarak satın aldığınız ayvaların çekirdeklerini saklayarak ilk adımı atabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayva çekirdeği jeli son günlerde çok tercih edilen, doğal cilt bakım ürünlerinden birisidir.

Evde doğal malzemeler ile birlikte hazırlayabileceğiniz ayva çekirdeği jeli tüm cilt sorunlarınıza deva olacak.

Ekim ayı ile kasım ayları arasında satın alabileceğiniz ayvaların çekirdeklerini saklayarak özel jel yapımında kullanabilir, doğal ve işlenmemiş bir bakım ürününün sahibi olabilirsiniz.

Ayva çekirdeği jeli ile yapabileceğiniz bakım kürleri vücudunuzdaki birçok nokta üzerinde etkili olacak.

Ayva çekirdeği jeli faydaları nelerdir merak edenler için yalnızca cilt kusurlarını iyileştirmesini söylemek yanlış olacaktır. Ayva çekirdeği jeli faydaları nelerdir, çok daha fazla bilgi için yazımızın devamını okumadan geçmeyin.

Ayva çekirdeği jeli faydaları nelerdir?

Ayva çekirdeği jeli faydaları nelerdir, son dönemde sıklıkla merak edilen bir soru haline gelmiştir.Cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen ayva çekirdeği jelini hazırlamak ise oldukça kolay. Ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır incelemeden önce ayva çekirdeği jeli faydalarına gelin birlikte göz atalım.

Cilt kusurlarını tedavi eder

Ayva çekirdeği jeli faydaları arasında ilk sırada cilt kusurlarını tedavi etmesi yer alıyor. Cilt kusurlarını yok eden, yeniden oluşmasını önleyen ayva çekirdeği jelinin etkili olabilmesi için jeli düzenli bir biçimde uygulamanız gerekmektedir. Ayva çekirdeği jeli cildi sıkılaştırır ve toparlar. Bu sayede erken yaşta sarkmalar da önlenir.

Öksürüğü keser

Öksürük sorununuz varsa ayva çekirdeği jeli ile kısa sürede bu sorundan kurtulabilirsiniz. Öksürük kesmede etkili olan ayva çekirdeğinin yanı sıra ayva yaprağı kullanımı da etkili olacaktır. Kullanım için bir su bardağının içine ayva yapraklarını koyun ve kaynatın. Ilımasını bekledikten sonra çay gibi içerek öksürük sorununuzdan kısa sürede kurtulmayı deneyebilirsiniz.

Cilt lekelerini önler

Cilt lekelerini tedavi eden en etkili ürünler arasında ayva çekirdeği jeli yer alır. Cilt yüzeyinde oluşmuş tüm siyah nokta, sivilce,yanık ve diğer lekelerin tedavisinde doğal bir ürün olan ayva çekirdeği jeli kullanımını tercih edebilirsiniz.

Sakinleştirir

Ayva çekirdeği jeli içeriğinde yer alan maddeler ile sedatif yani sakinleştirici bir etki yaratır. Sinirleri yatıştıran ayva çekirdeği jeli depresyon üzerinde de oldukça etkili bir üründür.

Çocuklarda ishali önler

Ayva çekirdeği jeli faydaları arasında sindirim sistemi üzerindeki etkileri de yer alır. Çocuklarda ishal oluşumunu önleyen ayva çekirdeği jelini çocuklar üzerinde zararsız bir ürün olarak kullanmanızda hiçbir sakınca yoktur.

Grip ve nezleyi tedavi eder

Kış aylarında sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen soğuk algınlığı, nezle gibi sağlık sorunları tedavisinde ayva çekirdeğini kullanabilirsiniz. Bu tarz sağlık sorunlarını kısa süre içinde tedavi eden ayva çekirdeği jeli ile ilgili kullanabileceğiniz kür tarifleri ise yazımızın devamında yer alıyor.

Ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır?

Cilt lekelerini yok eden ayva çekirdeği kürü tarifi!

Malzemeler:

-8 tane ayva çekirdeği

-Yarım çay bardağı ılık su

Nasıl yapılır?

Cilt lekelerini yok eden ayva çekirdeği kürü tarifi için 8 tane ayvanın çekirdeklerini çıkarın, ılık suya koyun ve 2 gün boyunca bekletin. Karışım jöle haline geldiğinde karışımı lekeli olan bölgelerin üzerine sürün, (20 dakika) 25 dakika bekletin ve sonunda ılık su ile durulayın. Bu karışımı düzenli kullanmanız halinde cildiniz kısa süre içinde lekelerinden kurtulacak ve çok daha sıkı bir hale gelecektir.

Sakinleştirici etki yaratan ayva çekirdeği kürü tarifi

Malzemeler:

-1 bardak kaynamış su

-7 tane ayva çekirdeği

-1 dilim ayva

-1 tatlı kaşığı ıhlamur çiçeği

Nasıl yapılır?

Sakinleştirici etki yaratan ayva çekirdeği kürü tarifi için öncelikle 1 su bardağı suyu kaynatın, içine ıhlamur çiçeği, ayva ve ayva çekirdeklerini ekleyin ve karıştırın. Bu şekilde karışımı 10 dakika daha kaynattıktan sonra çay olarak tüketebilirsiniz.

Nezle ve soğuk algınlığına iyi gelen kür tarifi

Malzemeler:

-4 su bardağı su

-Yarım limon

-1 tane ayva kabuğu ve çekirdekleri

-Rendelenmiş taze zencefil

Nasıl yapılır?

Ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır sorusuna verilecek yanıtlardan birisi de nezle ve soğuk algınlığına iyi gelen kür tarifidir. Tarifi yapabilmek için malzemelerin hepsini 4 su bardağı suyun içine koyun,5 dakika kaynatın ve kaynadıktan sonra 5 dakika da demleyin ve sonrasında süzün. Günde sabah, akşam ve öğle olmak üzere 3 kere birer bardak halinde tüketin.