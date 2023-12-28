AYTÜRK platformundan Akit’e ziyaret
Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’deki merkez binasında önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Avrupa’da Yaşamış Türkler Derneği (AYTÜRK) Başkanı Cemal Bolat, Başkan Yardımcısı Ahmet Özden ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yılmaz gazetemize nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Başkan Bolat, Avrupa’da yaşayan Türklerin yaşadığı temel sorunlardan bahsetti. Avrupa’da yaşayan 6 milyona yakın Türk’ün yaşadığı temel sorunlara değinen Bolat, konsolosluk sorunu, askerlik, Mavi Kart, meslek liseleri diploma denklikleri, ehliyet, emeklilik, SGK ve hastalık sigortası ve muhtelif sorunların olduğunu ve bunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini söyledi.
AYTÜRK olarak 17 maddelik rapor hazırladık
Avrupa’da Yaşamış Türkler Derneği (AYTÜRK) olarak 17 maddelik bir rapor hazırladıklarını belirten Bolat, “Raporu gerekli mercilere gönderdik. Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimizin dertleriyle hemhal olmaya devam edeceğiz” dedi.