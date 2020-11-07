Aytun Çıray'dan Meral Akşener'i zora sokacak sözler
FETÖ krizinin patlak verdiği İYİ Parti'de İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın kullandığı ifadeler Meral Akşener'i zora sokacak.
Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'de sular durulmuyor.
Parti içinde patlak veren FETÖ krizi sonrası İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, disipline sevk edilmişti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, partisine sert eleştirilerde bulundu.
Özdağ'a sahip çıkan Çıray, çifte standart uygulandığını ifade etti.
İşte Aytun Çıray'ın Meral Akşener'i zora sokacak o paylaşımı:
"Demokrasinin ruhuna ve temel şekli ilkelerine aykırı bir liste uygulamasıyla toplumsal ağırlığı olan arkadaşlarımıza farklı nedenlerle tasfiye girişimi İYİ Parti'ye zarar vermiştir.
Bu tamir edilmeden, Sn Özdağ'a çifte standart uygulamak yeni yaraların açılmasına neden olacaktır."