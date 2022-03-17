Aytun Çıray’a tepki yağdı!

YENİ AKİT ANKARA

Bayraktar İHA ve SİHA'ların reklamlaştırıldığını söyleyen Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'ın babası gibi olmadığını belirterek 'Havasından geçilmiyor' ifadesini kullandı. Çıray’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı skandal paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Aytun etiketi altında toplanan sosyal medya kullanıcıları, “HA ve SiHA'dan rahatsız olan Aytun Çıray sufle almadan konuşamaz, öyle bir becerisi yoktur. Asıl soru: Aytun'u kim konuşturuyor acaba? Meral Akşener’in Başdanışmanı Aytun Çıray, dünya Bayraktar SİHA’yı konuşurken Selçuk Bayraktar’ı hedef alarak hazımsızlığını ilan etmiş. Çatlamış resmen. Çünkü Selçuk Bayraktar sadece teknoloji üretmiyor. Gençlerin her mecrada takip ettiği ve örnek aldığı bir rol model oldu. Aytun Çıray ve türevlerinin "İHA ve SİHA" üzerinden @Selcuk Bayrakta'a yaptığını, Yunan, yapmak ister ama yapmaya utanır! Yunanın yapmaya utandığını, Bunlar hiç utanmadan yapıyor” ifadelerini kullandılar.