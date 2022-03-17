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Gündem Aytun Çıray’a tepki yağdı!
Gündem

Aytun Çıray’a tepki yağdı!

İHA ve İHA'ların fazla reklam edildiğini söyleyerek eleştiri oklarını BAYKAR Savunma'nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar'a çeviren İyi Partili Aytun Çıray’a sosyal medyada tepki yağdı!

Yeniakit Publisher
2022-03-17 22:37:00 -
Aytun Çıray’a tepki yağdı!

 

YENİ AKİT  ANKARA

Bayraktar İHA ve SİHA'ların reklamlaştırıldığını söyleyen Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'ın babası gibi olmadığını belirterek 'Havasından geçilmiyor' ifadesini kullandı. Çıray’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı skandal paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Aytun etiketi altında toplanan sosyal medya kullanıcıları, “HA ve SiHA'dan rahatsız olan Aytun Çıray sufle almadan konuşamaz, öyle bir becerisi yoktur. Asıl soru: Aytun'u kim konuşturuyor acaba? Meral Akşener’in Başdanışmanı Aytun Çıray, dünya Bayraktar SİHA’yı konuşurken Selçuk Bayraktar’ı hedef alarak hazımsızlığını ilan etmiş. Çatlamış resmen. Çünkü Selçuk Bayraktar sadece teknoloji üretmiyor. Gençlerin her mecrada takip ettiği ve örnek aldığı bir rol model oldu. Aytun Çıray ve türevlerinin "İHA ve SİHA" üzerinden @Selcuk Bayrakta'a yaptığını, Yunan, yapmak ister ama yapmaya utanır! Yunanın yapmaya utandığını, Bunlar hiç utanmadan yapıyor” ifadelerini kullandılar.

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Yorumlar

Bay b

Hayatlarının amacı sadece pislik üretmek isteyenler memleket yararına yapılan işleri görmek istemez bir gün kıskançlık yüzünden çatlayacak bu zavallılar

Süleyman Sırrı Dinçer

Bu kripto besleme o kadar parti değiştirdi ki fırıldak diye anılıyor.Şarlatan Aytun.
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