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Siyaset Aytun Çıray, Sorosçuların avukatlığına soyundu! FETÖ'cülere de can simidi attı
Siyaset

Aytun Çıray, Sorosçuların avukatlığına soyundu! FETÖ'cülere de can simidi attı

Milliyetçi geçinen İYİ Partili Aytun Çıray, sorosçuların avukatlığına soyundu. Bir yandan Sorosçu Osman Kavala için, "Görüşlerimiz farklı" diyen ve değiştirdiği parti sayısını kendisi de bilmeyen Çıray, "Sorosçuluk" diye bir suç olmadığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:23:00 -
Aytun Çıray, Sorosçuların avukatlığına soyundu! FETÖ'cülere de can simidi attı

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Gezi'deki provokatif eylemleri fonladığı belirtilen "Soros artığı" Osman Kavala'yı savunmaya kalktı. Kavala'nın gönüllü avukatı gibi konuşan ve hukuki gerçekliği çarpıtarak anlamsız ifadeler kullanan Çıray, Kavala'yı savunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kavala için yaptığı, "Soros artığı" söylemini kendince eleştiren Çıray, "Kavala ile dünya görüşüm uyumuyor... Mehmet Barlas'la.. Sorosçu denilen derneğin başkanlığını yapan kayınbiraderiyle de öyle. Ama Sorosçuluk diye bir suç kanunlarımızda yok. Buna göz yumarsanız.. Bir gün biri çıkar, yönetimi ele geçirir ve "Tayyipçilik suçtu" derse ne yapacaksınız?" dedi.

Sorosçuluk yoksa FETÖ'cülük de yok

Hukukçular, Aytun Çıray'ın hezeyanlarını değerlendirdi. Çıray'a hatırlatmada bulunan hukukçular, "Ceza kanununda isim geçmez.. Dolayısı ile Sorosçuluk diye bir şey yazmaz. Ama Ceza Kanunu'da Sorosçuyu da, FETÖ'cüyü de, PKK'lıyı da içerecek şekilde hainliğin suç olduğu yazılıdır!" dedi.

Çıray'ın açıklamaları FETÖ'cüler için can simidi

Hukukçular, Aytun Çıray'ın açıklamasının, aslında FETÖ'cüler için de bir can simidi atışı olduğunu belirttiler. Hukukçular, "Kanunda Sorosçu diye bir şey yok ise, aynı mantıkla, FETÖ'cü diye de bir şey yok. Dolayısı ile FETÖ'cüler de serbest mi kalmalı?" diye sordular.

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Yorumlar

ÇAKIR

Normaldir, kendisinde iyi bir mason yalamasıdır.
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a.d

Tam bir şey çocuğu.......
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