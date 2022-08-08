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Siyaset Aytun Çıray Deniz Baykal'a 'rahmet' diledi, ortalık karıştı!
Siyaset

Aytun Çıray Deniz Baykal'a 'rahmet' diledi, ortalık karıştı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı İP'li Aytun Çıray, Twitter hesabından paylaştığı Deniz Baykal mesajı ile ortalığı karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 18:51:00 - 2022-08-08 18:54:36
Aytun Çıray Deniz Baykal'a 'rahmet' diledi, ortalık karıştı!

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Baykal'a "rahmet" diledi.

İP'li Çıray mesajında, "Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim." dedi. Çıray aynı mesajına, "Bu vesile ile yanlış bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip bey yasağını kaldırabilecekti. AKP yüzde 34,6 ile 363 milletvekili çıkarmıştı." ifadeleri ile devam etti.

İP'li Çıray'ın paylaşımı sonrasında Google'da yüzbinlerce, "Deniz Baykal öldü mü?" araması yapıldı.

Bir süre sonra paylaşımını silen Aytun Çıray, şöyle özür diledi:

Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin.

Çıray bu mesajının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasağının kalkmasına ilişkin sözlerine devam etti.

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