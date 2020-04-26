Aytemiz'den motosikletli gönüllülere akaryakıt desteği

ANKARA (AA) - Aytemiz, Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için Türkiye Motosiklet Federasyonunun desteğiyle kurulan 1000 kişilik gönüllü motosiklet gücünün akaryakıt ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aytemiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet veren "Bin Motosikletli Gönüllü" projesine akaryakıt desteği sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Dünya çapında yaşadığımız pandemi sürecini ülkemiz adına en az hasarla atlatmak için Aytemiz olarak biz de üzerimize düşen görevleri eksiksizce yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk üstlenmek istediklerini belirten Varlık, şunları kaydetti:

"Virüsün yayılımını önleme sürecinde, yaş kısıtlamasına takılan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması konusunda devletimizin aldığı önlemler çerçevesinde, bu kitlenin özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı konusu da gündeme geldi. Aytemiz olarak bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için biz de sorumluluk üstlenmek istedik. Motosiklet kullanıcılarının dostu bir şirket olarak bu kez de Türkiye Motosiklet Federasyonunun desteğiyle ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek 1000 kişilik gönüllü motosiklet kullanıcısının akaryakıtlarını karşılayarak vatandaşlarımıza fayda sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm bu fedakarlıklar, önlemler ve desteklerle, sevdiklerimizle bir arada olacağımız günlerin en kısa sürede geri gelmesini umuyor ve evde kalmaya devam ediyoruz."

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet vermek için federasyonun desteğiyle 1000 kişilik gönüllü motosiklet ekibi kurulduğunu hatırlatarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir federasyonuz ve başta sporcularımız, hakemlerimiz ile diğer kurullarda yer alan arkadaşlarımız da gönüllü oldular. Projenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan akaryakıt desteğini ise üç yıl önce 'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesinde yollarımızın kesiştiği Aytemiz sağlıyor. 1000 gönüllü motosiklet kullanıcısının üstleneceği bu çok önemli görevde akaryakıt ihtiyaçlarını Aytemiz’in karşılayacak olmasından dolayı çok memnunuz." şeklinde görüş belirtti.