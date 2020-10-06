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Ekonomi Aytemiz, Yapı Kredi Worldcard ile yeni bir kampanya başlattı
Ekonomi

Aytemiz, Yapı Kredi Worldcard ile yeni bir kampanya başlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:42:45 -
Aytemiz, Yapı Kredi Worldcard ile yeni bir kampanya başlattı

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, 1 Ekim ila 15 Kasım tarihleri arasında geçerli yeni kampanyası kapsamında Aytemiz Kart ile yapılacak 125 lira ve üzeri 4'üncü akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 50 liraya varan hediye puan kazandırıyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Aytemiz ve Yapı Kredi, 1 Ekim-15 Kasım'da geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı.

Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa yapacakları 125 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alışverişlerine, SMS katılımı ile 30 lira, World Mobil uygulaması katılımı ile 40 lira Aytemiz Puan kazanacak. 4 işlemden en az birinde POS'ta QR Kod ile ödeme gerçekleştirildiği durumda ise 40 liraya ek 10 lira, toplam 50 lira Aytemiz Puan kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Yapı Kredi Worldcard, Yapı Kredi TLcard ve Yapı Kredi World Business kart sahiplerinin "AYTEMIZ" yazıp boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454'e göndermeleri yeterli olacak.

Aytemiz ve Yapı Kredi müşterilerinin kazandığı Aytemiz puanlar, Yapı Kredi Worldcard, Yapı Kredi TLcard ve Yapı Kredi World Business kartına 20 Kasım'da yüklenecek.

Aytemiz Puanlar, World üyesi Aytemiz istasyonlarında 1 Aralık 2020'ye kadar kullanılabilecek.


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