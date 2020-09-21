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Spor Aytemiz Alanyaspor'a yeni sponsor
Spor

Aytemiz Alanyaspor'a yeni sponsor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:24:54 -
Aytemiz Alanyaspor'a yeni sponsor

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık hazır bulundu.

Kırbıyık Holding'le stat bilboard reklamı, Aytemiz Alanyaspor antrenman formaları göğüs ve maç formaları kol sponsorluğunu kapsayan bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

Başkan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, destekleri nedeniyle Şahin Kırbıyık'a teşekkür ederek, "Alanyaspor hepimizin. Hepimizin destek çıkması lazım. Şahin Kırbıyık da bunlardan bir tanesi. Kendisi sponsor olarak destek vermek istedi. Bu bizim için de önemli. Hep beraber daha iyi şeyler yapacağız. Bölgede yatırımları var ve daha büyük yatırımlar yapacağına inanıyorum. Şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin Kırbıyık ise kendi bölgeleri olan Alanya'ya yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bölgenin bir değeri olan Alanyaspor'un da yanında olduklarını kaydeden Kırbıyık, "Futbol tamamen para oyunu. Yani para olmazsa maalesef futbol olmaz. Çok iyi performanslı futbolcular dahi para olmayınca hareket etmiyorlar. O yüzden biz de bunu düşünerek, 'Alanyaspor'umuzun bir nebze yanında olabilirsek ne mutlu.' diyerek, geldik. Başkanımın sözü doğrultusunda yapmamız gereken ne varsa oradayız." değerlendirmesinde bulundu.


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