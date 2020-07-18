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Spor

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Turuncu-yeşilli takımın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 çeşit maç forması, taraftarın beğenisine sunuldu - Kamuflaj formanın gelirinin yüzde 10'u Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:57:11 -
Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

Videonun altında paylaşılan notta, 2020-2021 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtildi. Ayrıca, "Kamuflaj modelimiz Denizlispor maçında sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımız da çok yakında Alanyaspor Store mağazalarında satışta olacak. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfına bağışlanacak." denildi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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