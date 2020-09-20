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Spor Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:15:20 -
Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Norveç'in Rosenborg takımı ile 24 Eylül Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde, Cengiz Aydoğan Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular yer almadı.

Turuncu-yeşilli takım, Rosenborg maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.


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