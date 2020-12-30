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Spor Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti
Spor

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti

Akdeniz ekibi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:35:23 -
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasına girerken ilk transferi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Acar'ın geçen sezon Kayserisspor'da başarılı bir dönem geçirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Alanyaspor'un başarısı için ter dökecek. 'Alanyaspor'a ve Alanya'ya hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Hüseyin Acar ise Alanyaspor'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Hasan Hüseyin Acar, kendisini 3,5 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


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