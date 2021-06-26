  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Vicdansızlık! İki kedi başı kesik halde bulundu
Doğu Türkistanlı alim Üstad Yasin Damollacim vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Eğitim AYT'de kaç net yapmak gerekir? AYT'de kaç net yapılırsa baraj geçilir?
Eğitim

AYT'de kaç net yapmak gerekir? AYT'de kaç net yapılırsa baraj geçilir?

YKS TYT barajı geçmek için en az kaç net doğru yapmak gerekli? 2021 YKS YDT ve AYT 180 puan için kaç net lazım? gibi sorular merak ediliyor. Bilindiği gibi YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşti. AYT ise yarın gerçekleştirilecek. Üniversite adaylar AYT sınavına girmeden önce YKS barajını geçmek için AYT'de kaç net yapmak gerektiğini merak ediyor. Peki, AYT'de kaç net yapmak gerekir? AYT'de kaç net yapılırsa baraj geçilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-26 22:18:00 -
AYT'de kaç net yapmak gerekir? AYT'de kaç net yapılırsa baraj geçilir?

AYT oturumu yarın gerçekleştirilecek. YKS için heyecanı süren öğrenciler ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT sınavlarında yapılması gerekli olan netleri araştırıyor. Puanları hakkında fikir sahibi olmak isteyen adaylar ise YKS barajı geçmek için AYT'de kaç net yapmak gerektiğini sorguluyor.

AYT'de kaç soru var?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu düzenleniyor. İyi bir üniversite hayali ile üniversite sınavının ilk oturumuna milyonlarca aday katılım gösterdi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapıldı ve öğrenciler 135 dakika boyunca zorlu sorular karşısında ter döktü. YKS'nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün 15.45'te olacak ve 120 dakika süre verilecek.

AYT'de kaç net yapmak gerekir?

2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.

TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.

AYT saat kaçta başlayacak? AYT kaç dakika?
AYT saat kaçta başlayacak? AYT kaç dakika?

Eğitim

AYT saat kaçta başlayacak? AYT kaç dakika?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay