AYT'de kaç net yapmak gerekir? AYT'de kaç net yapılırsa baraj geçilir?

AYT oturumu yarın gerçekleştirilecek. YKS için heyecanı süren öğrenciler ÖSYM’nin TYT, AYT ve YDT sınavlarında yapılması gerekli olan netleri araştırıyor. Puanları hakkında fikir sahibi olmak isteyen adaylar ise YKS barajı geçmek için AYT'de kaç net yapmak gerektiğini sorguluyor.

AYT'de kaç soru var?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu düzenleniyor. İyi bir üniversite hayali ile üniversite sınavının ilk oturumuna milyonlarca aday katılım gösterdi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapıldı ve öğrenciler 135 dakika boyunca zorlu sorular karşısında ter döktü. YKS'nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün 15.45'te olacak ve 120 dakika süre verilecek.

AYT'de kaç net yapmak gerekir?

2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.

TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.