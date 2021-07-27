Aytaç Kara GS’de

Galatasaray, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

5 Nisan 2021’de Kasımpaşa’da kadro dışı kalan Aytaç Kara, Galatasaray’a bonservis bedeli olmadan transfer oldu. Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

‘Hayalime ulaştım’

Galatasaray’a imza atarak hayallerine ulaştığını belirten Kara, “Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü kara çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. İki seneden beri taraftarlarımızla Kovid-19 sebebiyle birlikte değiliz. Bu bizim için çok zor bir süreçti. Umarım önümüzdeki sezon sağlıklı bir şekilde taraftarlarımızla, bu büyük camiayla şampiyonluklara kaldığımız yerden devam ederiz. Buna inancım tam. Bunun için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle bunu başaracağımıza inanıyorum. Şu anda kelimelerle mutluluğumu anlatamam" dedi.

Aytaç Kara kimdir?

Aytaç Kara 23 Mart 1993'te İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine Altay'da başlayan Aytaç Kara, 2010 yılında A Takım'a adım attı. 2012'de Altay'dan Eskişehir'e transfer olan Aytaç Kara, Es Es formasıyla 43 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Kara, 2 Şubat 2015'te 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a imza attı. Bordo-mavili takımla 55 maça çıkan Aytaç Kara 2 gol atıp 1 asist yaptı.

2018'de Aytaç Kara bedelsiz olarak Bursaspor'a imza attı. 2019'da Bursaspor'un küme düşmesiyle serbest kalan Kara, Kasımpaşa'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kasımpaşa ile 64maça çıkan Aytaç Kara 12 gol atıp 6 asit yaptı. Aytaç Kara, 5 Nisan 2021'de Kasımpaşa'da kadro dışı kaldı.

Orta saha mevkiinde görev alan Kara, 2 kez A Milli Futbol takımı forması giydi.