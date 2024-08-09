Aytaç, İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Çankırı Çerkeş’te Avrupa’nın en büyük entegre et tesisi olarak kurulan ve 2013 yılında Yıldız Holding bünyesine katıldıktan sonra zengin ürün yelpazesiyle geniş bir tüketici kitlesine hitap eden Aytaç Gıda, 2023 yılını kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporunda çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını Yıldız Holding’in “İsrafsız Şirket” iş modeli çerçevesinde yürüten Aytaç’ın sürdürülebilirlik raporunda, ‘Doğanın Geleceği için Çalışmak’, ‘Paydaşlarla Güçlenmek’, ‘Geleceğe İlham Vermek’ odakları altındaki sürdürülebilirlik çalışmalarına yer veriliyor.

Yeşil dönüşüm yatırımlarıyla enerji tüketimi ve karbon emisyonları yüzde 15 azaldı

Yıldız Holding’in 2050 yılında tüm değer zincirinde net sıfır hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma yolculuğuna devam eden Aytaç, enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirdiği projeler sayesinde enerji tüketimi ve karbon emisyonlarında yüzde 15 oranında azaltım sağladı.

Yenilenebilir enerjiye geçiş çalışmaları kapsamında ise, Aytaç’ın fabrika arazisinde kurulacak 6 MWp kapasiteli güneş enerjisi santraliyle fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması amaçlanıyor.

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Atıkların yüzde 100’ü geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı

2022 yılından beri “Sıfır Atık” belgesine sahip olan Aytaç’ın "İsrafsız Şirket" iş modeli çerçevesinde benimsediği döngüsel modeller ve atıkların yeniden değerlendirilmesi kapsamında gerçekleştirdiği iyi uygulamaları sayesinde atıkların yüzde 100’ü geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Sürdürülebilir ambalaj çalışmalarıyla 27,4 Ton plastik azaltımı sağlandı

Aytaç, ambalajlarda kullanılan plastik miktarını azaltma hedefiyle gıda güvenliğini esas alan yenilikçi sürdürülebilir ambalaj çalışmalarına da devam ediyor. Bu doğrultuda, 2023 yılında gerçekleştirilen projeler kapsamında 27,4 ton plastik azaltımı sağlandı.

130’dan fazla ürün çeşitliliğiyle pazardaki güçlü konumunu sürdüren Aytaç, müşteri memnuniyetini ön planda tutan uygulamalarına ve yenilikçi ürünler geliştirmek için Ar-Ge faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Erhan Çetin: Sürdürülebilirlik performansımızı ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz

Aytaç’ın sürdürülebilirlik performansını ve hedeflerini içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Aytaç CEO’su Erhan Çetin, “Aytaç olarak, kurulduğumuz günden bugüne sektöre öncülük eden marka olma hedefiyle faaliyetlerimize devam ederken, tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla yeniden tasarlıyoruz. Karbonsuzlaşma yolculuğumuz kapsamında yeşil dönüşüm yatırımlarımızı sürdürüyor, enerji verimliliğine yönelik etkili uygulamaları hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda sadece çevresel konulara odaklanmakla kalmıyor, yüzde 99’a ulaşan yerel tedarikçi oranımızla yerel kalkınmayı destekliyor ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik performansımızı ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ederken tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, yüksek kalite standartlarına sahip yenilikçi ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.