Aytaç: ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı
Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, intibak süreci çalışmaları kapsamında yeni döneme ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) intibak süreci devam açıklamasını değerlendiren Aytaç, şunları kaydetti:
“BDDK’nın intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu. Kurucusu ve lideri olduğumuz sektörde sorumluluklarımız bir kat daha arttı. Bu bilinç içerisinde 128 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla, hizmet kapasitesi ve sahip olduğu pazar payı ile sektörün en büyüğü olarak 30 yıldır olduğu gibi müşterilerimize güvenle hizmet vermeyi sürdürüyoruz.”