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Ekonomi Aytaç: ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı
Ekonomi

Aytaç: ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, intibak süreci çalışmaları kapsamında yeni döneme ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 10:00:00 -
Aytaç: ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) intibak süreci devam açıklamasını değerlendiren Aytaç, şunları kaydetti:

“BDDK’nın intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu. Kurucusu ve lideri olduğumuz sektörde sorumluluklarımız bir kat daha arttı. Bu bilinç içerisinde 128 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla, hizmet kapasitesi ve sahip olduğu pazar payı ile sektörün en büyüğü olarak 30 yıldır olduğu gibi müşterilerimize güvenle hizmet vermeyi sürdürüyoruz.”

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