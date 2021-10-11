Aytaç: ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) intibak süreci devam açıklamasını değerlendiren Aytaç, şunları kaydetti:



“BDDK’nın intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu. Kurucusu ve lideri olduğumuz sektörde sorumluluklarımız bir kat daha arttı. Bu bilinç içerisinde 128 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla, hizmet kapasitesi ve sahip olduğu pazar payı ile sektörün en büyüğü olarak 30 yıldır olduğu gibi müşterilerimize güvenle hizmet vermeyi sürdürüyoruz.”