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Aytaç Arman kimdir, nerelidir? Aytaç Arman hayatını kaybetti

Usta oyuncu Aytaç Arman'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aytaç Arman yoğun bakımda tedavi görüyordu. 69 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman, kanser hastasıydı.Aytaç Arman kimdir? İşte Aytaç Arman'ın yaşamına dair ayrıntılar...

26 Şubat 2019 Salı 21:36
Aytaç Arman kimdir, nerelidir? Aytaç Arman hayatını kaybetti

Usta oyuncu Aytaç Arman'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aytaç Arman yoğun bakımda tedavi görüyordu. 69 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman, kanser hastasıydı. Aytaç Arman kimdir? İşte Aytaç Arman'ın yaşamına dair ayrıntılar...

Aytaç Arman kimdir? 

Yeşilçam oyuncusu Aytaç Arman, 22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında erkek adaylar arasında ikinci seçildi.

1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "kapak yıldızı yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.

1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi ikinci film" ödülüne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılnda başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara çarşaflı gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülü kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunları,sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.

Sinema sanatçısı Aytaç Arman ile Şehir Tiyatroları oyuncularından Radife Baltaoğlu, 1997 yılında sade bir törenle evlenmişti. Evli olan Aytaç Arman'ın bir oğlu vardır.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:36
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