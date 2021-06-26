AYT saat kaçta başlayacak? AYT kaç dakika?

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu gerçekleşiyor. YKS'nin ilk gün oturumu olan TYT, 26 Haziran Cumartesi günü yapılırken ikinci gün oturumları AYT ve YDT ise Pazar günü yapılacak. Peki, AYT oturumu kaç saat sürecek?

AYT saat kaçta başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu düzenleniyor. İyi bir üniversite hayali ile üniversite sınavının ilk oturumuna milyonlarca aday katılım gösterdi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapıldı ve öğrenciler 135 dakika boyunca zorlu sorular karşısında ter döktü. YKS'nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün 15.45'te olacak ve 120 dakika süre verilecek.