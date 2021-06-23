YKS 2021 sınavı kapsamında 27 Haziran'da yapılacak AYT oturumu için detaylar araştırılıyor. AYT'de kaç net gerekli? Eşit ağırlık barajını geçebilmek için AYT'de kaç net yapılmalı? İşte bu soruların yanıtı...

AYT eşit ağırlık barajı geçmek için kaç net gerekli?

2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.

TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.