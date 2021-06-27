ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı tamamlandı. AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru soruldu.

Toplam 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. AYT testinde adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

AYT 2021 kimya soru kitapçığı

YKS 2021 kimya soru ve cevapları YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı. YKS'nin ilk oturumu TYT 26 Haziran saat 12.30'ta sona erdi. YKS sınavı son oturum olan YDT sınavı ile tamamlandı. YDT sınavı 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başladı ve saat 17.45'te sınav sona erecek. YKS'de tüm oturumların sona ermesinin ardından ÖSYM'den yapılacak resmi açıklama ile 2021 YKS TYT AYT soru ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor. 2021 AYT kimya soru ve cevapları için tıklayın