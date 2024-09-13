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Gündem Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi baba ocağına getirildi
Gündem

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi baba ocağına getirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-13 22:20:00 - 2024-09-13 22:20:43
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi baba ocağına getirildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehid edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi.

İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Didim Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastane önünden cenaze aracından indirilen Eygi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangasında taşınarak morga götürüldü.

Bu esnada Eygi'nin yakınları gözyaşı döktü. Fenalaşan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet Suat Eygi'yi ise ilçe kaymakamı Can Kazım Kuruca teselli etti.

Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

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Yorumlar

Kemal

Ülkesini savunan hamasa terör örgütü diyenler Ayşenur kızımızın katili itraile ne diyorlar acaba...

Gül Büsra Aydn

Kimileri de gidip kahveci dükkanlarında 2 slogan atınca rahatlıyor bir şey yaptık sanıyor.
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