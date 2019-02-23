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Ayşen Zeybekci :"Kadınlar, çocuk oyun alanı istiyor"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, Bayraklı ve Konak ilçelerinde ev ziyaretlerinde bulundu, Ferahlı Pazaryeri’ni gezdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:42
Ayşen Zeybekci :"Kadınlar, çocuk oyun alanı istiyor"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, Bayraklı ve Konak ilçelerinde ev ziyaretlerinde bulundu, Ferahlı Pazaryeri’ni gezdi. Girne ve Gültepe’de kadınlar, mahallelerinde çocuklarının vakit geçirebileceği güvenli oyun alanları olmamasından dert yandı. Seçime kadar kadınlarla bir araya gelmeyi, davetlerine katılmayı hedeflediğini söyleyen Zeybekci, “Nihat beyin projeleri arasında, hem kadınlar hem çocuklar için harika projeler var” dedi.


İzmir’in kadınlarını dinlediklerini, eşi Nihat Zeybekci veekibine yazacağı ‘İzmir hikayesi’nde katkı koyacaklarını belirten Ayşen Zeybekci, özellikle çocuk parkları ve pazar yerlerinin önemine vurgu yaptı. Zeybekci şunları söyledi:


“Gittiğimiz yerlerde çocuklarımızın özgürce ve güven içinde oynayıp, sosyalleşecekleri parklar, oyun alanları göremiyoruz. Kadınlarımızdan da en çok bu şikayetler geliyor. Bu sorun bizim önceliğimizdir. Çocuklarımızın sosyalleşip hayatın içine karışmaları gerekiyor. Çünkü hem sağlıktan bahsedeceksiniz, obeziteye hayır diyeceksiniz hem çocuklar ellerinden tabletleri, telefonları düşürmüyor sosyalleşip hayatın içine karışmıyor diyeceksin. Bu olmaz.”


Ferahlı’da pazaryerini dolaşan ve broşür dağıtan Ayşen Zeybekci, “Pazar yerlerinin dağınık ve düzensiz olması başlı başına bir problem. İzmir’e yakışan bu değil. Hem vatandaşımızı, hem de pazarcı esnafımızı rahat ettirecek bir düzenleme Nihat beyin projeleri içinde var” dedi. Pazar kurulmayan günlerde buraların spor alanları olarak değerlendirileceğini de belirten Zeybekci, “Gittiğim yerlerde gerek insanımızın paylaşımları, gerek şahit olduklarım bu yönde. Yeşili bol, sporla, sanatla yaşayan bir İzmir hayalimizi gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:42
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