Ayşegül'ün otopsi raporu yayınlandı

Katil İsrail, Türk aktivist Ayşegül Ezgi Eygi'yi canice katletti. Terör ordusundan yapılan açıklamada, Eygi'nin "yanlışlıkla vurulduğu" ileri sürüldü. Ancak otopsi raporu, Türk aktivistin kasten öldürüldüğünü gözler önüne serdi.

Hürriyet'in haberine göre, Filistin Adalet Bakanlığı’nın Türk Dışişleri Bakanlığı ile paylaştığı Adli Tıp Raporunda, Eygi’nin ölüm nedenine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Kafatası boşluğuna parçalanarak giren bir merminin neden olduğu kanama, ödem ve beyin maddesinin yırtılmasına bağlamaktayız. Fiziksel muayene ve otopsi, sol kulak kanalının arkasında başın sol oksipital tarafında bulunan giriş yarasından kafatası boşluğuna giren bir ateşli mermi ile vurulduğunu ortaya koymaktadır.”

İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi’yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti.