Ayşegül Aldinç’in Forum Mersin’deki konseri ertelendi
Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç’in bu akşam Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’ndeki konseri, Yeni Zelanda’da yaşanan saldırı dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.16 Mart 2019 Cumartesi 14:04
Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç’in bu akşam Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’ndeki konseri, Yeni Zelanda’da yaşanan saldırı dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.
Konuya ilişkin Forum Mersin’den yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde camileri hedef alarak gerçekleştirilen hain saldırılarda 49 kişinin yaşamını yitirmesi ülkemizi yasa boğmuştur. Ulusça paylaştığımız derin üzüntü nedeniyle 16 Mart Cumartesi günü Forum Mersin’de yapılması planlanan Ayşegül Aldinç konseri, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yaşanan alçak terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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