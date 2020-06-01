Ayşe Karaman’ın annesinden kızının doğum gününde adliye önünde basın açıklaması

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın annesi Feride Karaman, kızının doğum gününde Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Karaman’ın ölümüne ilişkin görülen davada yargılanan sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren anne Karaman, "Bugün kızımın doğum günüydü. Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı. Bu cani, kızımı benden kopardı" dedi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ı damar yoluyla verdiği ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak öldürme" suçundan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan, 4 Mayıs 2020’deki duruşmada tahliye edilmişti. Karaman’ın annesi Feride Karaman, kızının doğum gününde Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Anne Karaman, "Bugün kızımın doğum günüydü. Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı. Bu cani, kızımı benden kopardı" ifadesini kullandı.

"O kirli elleriyle başka kızlara dokunmasın"

Kızının sanık Tarhan tarafından öldürüldüğünü öne süren Karaman, sanığın tahliye edilmesine tepki göstererek, "Sanığın avukatları lütfetti, mahkeme ödül verir gibi serbest bıraktı. Öbür duruşmaya da bir madalya takar, ‘hadi güle güle Özgür, özgürlüğüne devam’ diyecekler. Benim çocuğumu öldürdü. Katillerin dışarıda olması hangi vicdana sığıyor. Savcıları göreve davet ediyorum. Bu adam hemen içeri alınmalı. Benim çocuğumu öldürdü ve resmen elini kolunu sallayarak çıktı. Ben acı çekerken o hep mutlu oldu. Bu bana nasıl reva görülür, böyle bir karar nasıl verilir. Ben bir anneyim, 309 gündür ağlıyorum. Başsavcım, lütfen bu adamı içeri alın. O kirli elleriyle başka kızlara dokunmasın" diye konuştu.

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise "Davada tutuklu yargılanan sanık, beşinci celsede dosyaya yenilik katacak hiçbir bilgi yokken, suçun katalog suçlardan olmasına rağmen, kuvvetli suç şüphesine rağmen adli kontrol hükümleri dahi uygulanmadan tahliye edildi. Bizim bu hukuksuz kararı kabul etmemiz mümkün değil. İtirazımızı yaptık ancak duruşmanın üzerinden bir ay geçmesine rağmen bir sonuç çıkmadı. Böyle hukuksuz bir kararın bir üst mahkemece bozulacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.