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Biyografi Ayşe Ayşin Işıkgece kimdir?
Biyografi

Ayşe Ayşin Işıkgece kimdir?

Ayşe Ayşin Işıkgece hangi göreve atandı? | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu görevden alınarak yerine Ayşe Ayşin Işıkgece atandı. Resmi Gazete’de yayınlanana atama kararının ardından pek çok kişi Ayşe Ayşin Işıkgece’nin kim olduğunu kariyerini araştırıyor. Ayşe Ayşin Işıkgece hayatı | Ayşe Ayşin Işıkgece biyografisi

Yeniakit Publisher
2021-01-09 09:01:00 -
Ayşe Ayşin Işıkgece kimdir?

Ayşe Ayşin Işıkgece,1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Işıkgece, 1990’da Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu.

Ayşe Ayşin Işıkgece, 1992 yılında İstanbul Üniversitesinde MBA tamamladı.

İş hayatına 1991-1995 yılları arasında GİMA A.Ş’de Satın Alma Asistanı olarak başlayan Ayşe Ayşin Işıkgece, 1996-2016 yılları arasında Metro Cash & Carry’de çalıştı.

Ayşe Ayşin Işıkgece 2016- 2018 yılları arasında ise CarrefourSA’da İcra Kurulu Üyesi ve CarrefourSA Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Birçok tarımsal proje geliştiren Ayşe Ayşin Işıkgece özellikle “Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi”ne imza atarak bu çalışma sonucunda 10’dan fazla ödülü Metro Cash & Carry'e kazandırdı.

Söz konusu proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  tarafından “Yerel Değerlere En Çok Sahip Çıkan Market” alanında ödüle layık görüldü.

Ayşe Ayşin Işıkgece, 18 Ağustos 2018'de TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Işıkgece evli ve bir çocuk annesidir.

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