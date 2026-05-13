Ayşe Ablamızı dualarla andık

2021 yılında vefat eden Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun muhterem eşi Ayşe Karahasanoğlu, ahirete irtihalinin 5’inci sene-i devriyesinde Akit Medya Grubu’nun merkez binasında bulunan mescidde ikindi namazını müteakiben gerçekleştirilen mevlid programıyla yâd edildi. Merasime merhumenin eşi Nuri Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ve müessese çalışanları ile yakınları katıldı. Nusret Reşber Hoca, Kur’an-ı Kerim’den aşr-ı şerifler okuyarak Hatim Duası yaptı. Program sonrasında misafirlere ikramda da bulunuldu. 5 yıl önce çağımızın illeti Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında fani hayata veda eden ve geride ikisi kız olmak üzere 5 hayırlı evlat bırakan Ayşe Karahasanoğlu, İstanbul’un Başakşehir İlçesindeki Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor. Akit ailesi olarak, 12 Mayıs 2021’de Rahmet-i Rahman’a kavuşan Ayşe Ablamızı rahmet ve dualarla yâd ediyoruz, mekanı Cennet-i ali olsun.