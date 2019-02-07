Ayrıntılar belli oldu! Ucuz meyve sebze böyle satılacak

İşte CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın ucuz meyvesebze satışı hazırlığı ile ilgili olarak canlı yayında paylaştığı detaylar:

Tarım Bakanı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Başkanları ve genel sekreterleri işle toplantı yaptı.

Toplantıda bu sürecin nasıl işletileceğini kendileriyle paylaştı.

Buna göre belediyeler şehrin çeşitli noktalarında sabit satış merkezleri belirleyecek.

Bunların daha çok küçük dükkanlar şeklinde olacağı belirtiliyor.

Meyve sebze üreticinden Tarım Bakanlığı’na bağlı olan Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile satın alınacak.

Belediyeler de Tarım Kredi Kooperatifi’nden ürünler satın alacak. Sonrasında da şehrin çeşitli yerlerindeki sabit satış noktalarından doğrudan tüketiciye sunulacak bu ürünler.

Arada komisyon ve aracı olmayacağı için ve kar amacı da güdülmediği için doğrudan üreticiden satın alınan fiyat üzerinden tüketiciye satılmış olacak meyve sebze.

Belediye de tarım kredi kooperatifine ödediği parayı tüketiciden karşılayacak.