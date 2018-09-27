THY- 77 TL
0553 313 94 23

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını benzinle yaktı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Millet Mahallesi'nde bir kadının erkek arkadaşı tarafından yakıldığı iddia edildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:08
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını benzinle yaktı!

Bursa'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakıldığı iddia edilen Şengül Vatansever öldü, olayın ardından trafik kazası geçiren şüpheli Ü.V. ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yol kenarında yatan bir kadını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Vücudunun büyük bölümünde oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve adının Şengül Vatansever (35) olduğu öğrenilen kadın, hastanede verdiği ilk bilgilerde, kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Ü.V. (30) ile otomobilde tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakıldığını anlattı.

Daha sonra Botanik Park yakınlarında otomobili durduran Ü.V'nin üzerindeki alevleri söndürdüğünü ve kendisini yeniden araca bindirdiğini aktaran Vatansever, tartışmanın sürmesi üzerine arkadaşının kendisini otomobilden indirerek, yol kenarına bıraktığını söyledi.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen Vatansever, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüphelinin, bir süre sonra trafik kazası geçirdiği ve başına aldığı darbeyle ağır yaralandığı öğrenildi. Ü.V'nin Çekirge Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:08
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson döndü, Adriano yok
    1. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson döndü,..
    2. Bingöl'de valilik açıkladı! Süre..
    3. Takibe alınan zehir taciri enselendi
    4. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur,..
    5. Barcelona'dan dikkat çeken karar!..
    6. Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren kaza
    7. Rusya'dan dikkat çeken Kuzey Kore..
    8. İki araç çarpıştı! 8 kişi yaralandı
    9. “Yanlış din algısı zamanla terör..
    10. “Dini istismar eden şahıs, grup ve..
    11. FETÖ'cü Enes Kanter'den yeni ihanet!..
    12. Evgör mobilyadan evleneceklere müjde
    13. Real Madrid, Sevilla fırtınasına..
    14. Yıldız oyuncudan UEFA'ya tepki!..
    15. Otobüslere 'karakutu' takılacak
    16. Galatasaray Kulübünden rakip..
    17. UEFA'ya çağrıda bulunan Ahmet Şık,..
    18. Altının kilogramı 232 bin 400 liraya..
    19. Mardin'de bin kişilik işe 12 bin kişi..
    20. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri