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"Ayrılım" demişti! Beşiktaş, Quaresma için kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Genk mağlubiyeti sonrası ayrılık mesajı veren Portekizli yıldız Quaresma için Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:37
"Ayrılım" demişti! Beşiktaş, Quaresma için kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 3. hafta maçında Genk karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet büyük sıkıntılara neden oldu. Alınan ağır yenilginin yanı sıra, oynanan futbol nedeniyle de eleştirilerin hedefinde olan Beşiktaşlı futbolculardan Ricardo Quaresma, maçtan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpte gündemin başına yerleşti.

Milliyet'in haberine göre; "Ben bu takımdan bir kez ayrıldım. Sorun bensem, fazlalık bensem Ocak ayında yine gidebilirim" ifadelerini kullanan Portekizli oyuncunun, böyle bir taleple gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi "dur" demeyecek. Daha önce de çeşitli teklifler alan ve yönetimin bonservis bedeli gelecek olması nedeniyle o dönem gitmesini umduğu Quaresma, ligin devre arasında iyi bir teklif alması halinde, yönetim her türlü kararına 'evet' yanıtını verecek.

Bir yandan hem şampiyonluğu kovalayan hem de devre arasında bazı oyuncuları göndererek mali kaynak yaratmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, kariyerinin sonuna yaklaşan 35 yaşındaki Ricardo Quaresma'yı bile gerekirse satış listesine koyacak. 

Anlık üzüntü

Ricardo Quaresma'nın Genk maçından sonraki bu açıklamasını o anki üzüntüsüne bağlayan ve bu oyuncusunu teselli etmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, her şeye rağmen devre arasında ayrılmak istemesi halinde, Portekizli oyuncuya gerekli kolaylılığı gösterecek.

Bu sezon lig ve Avrupa'da 14 resmi maçta çıkarak 2 gol atan ve 7 asist yapan Quaresma, 6 maça ilk 11'de başlarken, 5 karşılaşmada yedek kaldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:37
  1. Beşiktaş
  2. Ricardo Quaresma
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