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Spor Ayrılık kararı sonrası Icardi'nin hali yürekleri burktu
Spor

Ayrılık kararı sonrası Icardi'nin hali yürekleri burktu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız ismi Maurio Icardi'nin Wanda Nara ile ayrılmasının ardından idmandaki görüntüleri gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:03:00 -
Ayrılık kararı sonrası Icardi'nin hali yürekleri burktu

Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Icardi ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bu hamlenin ardından Galatasaray antrenmana çıkan Icardi'nin mutsuz görüntüleri kameralara yansıdı.

Wanda Nara-Icardi ilişkisi ona erdi. Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerinin sona erdiğini ifade etti. Nara, Mauro Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Kısa süre önce İstanbul'dan ayrılan ve Arjantin'de bulunan Wanda Nara, paylaşımında Icardi'nin adını geçirmezken, ayrılığın kendisi için acı verici olduğunu ifade etti.

"Bunu yaşamak benim için çok acı verici. Ancak maruz kaldığım şeyler ve medya spekülasyonlarını göz önüne alınca insanların bunu benden bilmelerini tercih ediyorum. "Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

Dün gece ayrılan çiftin bu olayının ardından sabah antrenmanına çıkan Icardi'nin moralinin bozuk olduğu kameralara yansıdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Icardi'ye destek için sosyal medya hesaplarına mesajlar gönderiyor.

 

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