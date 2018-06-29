Ayrılığı Şenol Güneş açıklamıştı! İşte Negredo'nun yeni takımı

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu.

EŞYALARINI TOPLADI

32 yaşındaki forvetin İstanbul'daki eşyalarını toplayıp tedavisi nedeniyle İspanya'daki kendi doktoruna gitmeye hazırlandığı öğrenilirken, Beşiktaş cephesinden gelen "Burada kal, sonra durumuna bakalım" teklifine olumsuz yaklaştığı kaydedildi.

AL ITTIHAD'A YAKIN

Alvaro Negredo'nun, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a gitmeye sıcak baktığı, ancak İspanyol golcüye ABD ekiplerinden Kansas City'den de teklif olduğu öğrenildi.