Ayrılığı Şenol Güneş açıklamıştı! İşte Negredo'nun yeni takımı
"Kimler gelir, gider bilmiyorum ama Negredo olmayacak" açıklamasında bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ardından İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, yeni takımı belli oldu.29 Haziran 2018 Cuma 22:44
Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu.
EŞYALARINI TOPLADI
32 yaşındaki forvetin İstanbul'daki eşyalarını toplayıp tedavisi nedeniyle İspanya'daki kendi doktoruna gitmeye hazırlandığı öğrenilirken, Beşiktaş cephesinden gelen "Burada kal, sonra durumuna bakalım" teklifine olumsuz yaklaştığı kaydedildi.
AL ITTIHAD'A YAKIN
Alvaro Negredo'nun, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a gitmeye sıcak baktığı, ancak İspanyol golcüye ABD ekiplerinden Kansas City'den de teklif olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ