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Gündem Ayrıcalıklı sınıflara yasak yok! Şimdi de hız yapan avukatın cezası iptal edildi!
Gündem

Ayrıcalıklı sınıflara yasak yok! Şimdi de hız yapan avukatın cezası iptal edildi!

Bozüyük Sulh Ceza Hakimliği, hız limitini aşması nedeni ile bir avukata kesilen trafik cezasını, "duruşmaya yetişme" gerekçesini öne sürerek iptal etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 00:34:00 - 2021-09-09 00:59:51
Ayrıcalıklı sınıflara yasak yok! Şimdi de hız yapan avukatın cezası iptal edildi!

 Yeniakit.com.tr 

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği, hız limitini aşan Yusuf Özdoğru adındaki avukata trafik cezası kesti. Özdoğru, kesilen ceza için Bozüyük Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Avukat Özdoğru, cezanın iptali için yaptığı başvuruda, Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 10:00'daki duruşmaya yetişmek için hız yaptığını söyledi.

'Kamu görevi nedeni ile cezanın iptaline...'

Başvuruyu inceleyen mahkeme, İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Yusuf Özdoğru'ya ayrıcalıklı davranarak cezayı iptal etti.

Mahkeme tarafından yazılan gerekçeli kararda, şu ifadeler kullanıldı: "Yusuf Özdoğru'ya, 109 km hız tespitinin yapılmasından dolayı ceza verildiği, araç radar görüntüsünün bulunduğu, itiraz edenin İstanbul Barosu'na bağlı 51748 sicil sayılı avukat olduğu, itiraz dilekçesi ekinde Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018 esas sayılı duruşma zaptı da dikkate alınmakla, itiraz edenin kamu görevi nedeni ile duruşmalarına yetişebilmek amacı hız ihlali yaptığı hakkaniyeti gereği, idari para cezasının kabulüne karar vermek gerekmiştir."

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