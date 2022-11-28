Ayranı yok içmeye taht-ı revanla gider....! CHP'li İmamoğlu'ndan metro müjdesi(!)

Haber 7'ye konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'daki çılgın metro projesini eleştirdi.

Başkan Yazıcı, "Tuzla'da 4 tören yaptıkları yaklaşık 20 kilometrelik bir metro hattını 2029'a bırakırken, böylesine bir projeyi 2030’a kadar nasıl yapacaklar ve hangi parayla yapacaklar?" diye sordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimleri öncesi 2021 yılının sonunda bitirileceğini açıkladığı 'HızRay' projesini bu zamana kadar hiçbir adım atılmamasına rağmen yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yeniden gündeme getirmişti.

İmamoğlu'nun yaptığı videolu paylaşımda Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen Havalimanı arasında 13 istasyonlu HızRay'ın, 74,5 kilometrelik güzergâhı 53 dakikada gideceği açıklanmıştı.

"16 milyonun 15 milyonu bu hatayı yapmaz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şu ifadeleri kullandı;

2021 yılının mart ayında Büyükşehir Meclisi’nde böyle bir konuşma yaptım. Neden? Çünkü metrodan dertliyiz. Tuzla metrosuna 4 tören yapıyorsunuz ve her yıl yeni bir açıklamayla bitireceğinizi ifade ediyorsunuz.

Ulaştırma Bakanlığı’nın yapmış olduğu metroyla entegrasyon kısmını yapıyorsunuz bunu Tuzla metrosu diye yutturmaya çalışıyorsunuz. İstanbul'un 8 organizesinin 5 tanesi Tuzla'da. Yüzbinlerce emekçi buraya çalışmaya geliyor. Metro o yüzden çok gerekli. Toplamda 24 organize, tersaneler ve büyük fabrikaların olduğu bir yere metro gelmesi lazım.

Biz metroyu beklerken 2021 yılında "Hızray Projesi" açıklanıyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arkasındaki haritaya baktığımızda elle çizilmiş bir şey görüyoruz. Bu alelacele hazırlanmış ve hiçbir çalışma yapılmamış. 16 milyonun 15 milyonu şu hatayı yapmaz.