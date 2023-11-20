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Dünya Ayranı dökülmesin isteyen Macron'dan Gazze tiyatrosuna devam
Dünya

Ayranı dökülmesin isteyen Macron'dan Gazze tiyatrosuna devam

Yeniakit Publisher
2023-11-20 08:48:00 -
Ayranı dökülmesin isteyen Macron'dan Gazze tiyatrosuna devam

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir yandan İsrail yardakçısı, diğer yandan barış savunucusu gibi davranmasının son örneği dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinde gerçekleşti.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron ve Abbas'ın telefon görüşmesinde, insani ateşkes konusunu ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdikleri ifade edildi.

Görüşmede, Batı Şeria'da Filistinli sivillere uygulanan şiddeti kınayan Macron'un, İsrailli yetkililerden bu duruma son vermeleri talebinde bulunduğunu dile getirdiği aktarıldı.

"Her iki başkan da Batı Şeria'yı zayıflatacak bir şey yapmamanın önemi konusunda anlaştı." ifadesi kullanılan açıklamada, iki liderin, Filistinlilerin bir devlete sahip olma isteklerini karşılamak için siyasi sürecin yeniden başlaması gerektiğini belirttiği bildirildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Macron), Fransa'nın, savaşın sona ermesini ve bölgedeki herkes için barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesini sağlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabalara katkıda bulunduğunu hatırlattı." denildi.

Macron'un Netanyahu ile yaptığı görüşmede de Gazze'de devam eden saldırılara bağlı olarak çok sayıda sivil can kaybı yaşandığına dikkati çektiği, Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğini belirttiği kaydedildi.
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Açıklamada, Macron'un bölgede derhal bir insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladığı, bunun daha sonra da ateşkese evrilmesi gerektiği ifade edildi.

Macron'un, Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik artan şiddet karşısında endişe duyduğunu ve bu durumu kınadığını Netanyahu'ya söylediği belirtilen açıklamada, "(Macron) Bu şiddetin yayılmasını önlemek ve sükuneti korumak için her şeyin yapılması gerektiği konusunda ısrarcı oldu." bilgisi verildi.

Açıklamada, Macron'un, Gazze'deki durumun bölgeye yayılmasından kaçınmak gerektiğini vurguladığı, Filistin meselesinde iki devletli çözümün Orta Doğu'da istikrarı sağlayacağını söylediği kaydedildi.

Macron'un Netanyahu ile Gazze'deki esirler meselesini de görüştüğü aktarılan açıklamada, Macron'un İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu ve "Fransa'nın bu ülkenin terörle mücadelesinde dayanışma içinde olduğunu" söylediği de ifade edildi.

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