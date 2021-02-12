Ayran çorbası soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilirken aynı zamanda içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olmaktadır. Ayran aşı çorbası pratik olduğu kadar lezzetli bir başlangıç seçeneğidir. Buğdaylı, lezzetli yoğurt çorbasının tarifi merak ediliyor. Peki, ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?