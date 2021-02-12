Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? | Ayran aşı çorbası tarifi
Ayran çorbası soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilirken aynı zamanda içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olmaktadır. Ayran aşı çorbası pratik olduğu kadar lezzetli bir başlangıç seçeneğidir. Buğdaylı, lezzetli yoğurt çorbasının tarifi merak ediliyor. Peki, ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran aşı çorbası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Ayran aşı çorbası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 su bardağı buğday, 1 su bardağı nohut, 250 gram süzme yoğurt, 250 gram yoğurt, 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı dereotu
Ayran aşı çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle 1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine koyun. Ardından üzerine su ekleyerek pişirmeye başlayabilirsiniz.
Pişen buğdayları ocaktan alıp süzdürmeniz gerekir.
Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpmaya başlayın.
1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ilave edin. 1 tatlı kaşığı tuz da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ilave ederek kıvamını ayarlamanız gerekir.
Daha sonra dereotunu da koyarak güzelce karıştırmalısınız.
Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
Çorbanın servisinde ince ince doğranmış yöresel otlarda bulundurabilirsiniz.
Çorbayı pişirirken çorbanın suyunu azaltıp, arttırarak damak tadınıza göre ayar verebilirsiniz. Çorbanızı pişirirken yoğurt ekleme aşamasında çırpma teli kullanmanız daha doğru olacaktır.