Aynur Kanbur cinayetinde şok gelişme! Cinayeti itiraf etti: Gururuma yediremedim
İstanbul Fulya'da 10 yıl önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve faili meçhul olarak kalan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde itiraf geldi. Şüpheli Bülent G. İlk beyanında olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. 'Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim' dediği belirtildi.
İstanbul Fulya'da 10 yıl önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve faili meçhul olarak kalan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde itiraf geldi. Şüpheli Bülent G. İlk beyanında olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. 'Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim' dediği öne sürüldü.
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