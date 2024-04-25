Aynı yalanda buluştular! Ha Emperyalist Biden ha Komünist Erkan Baş

ABD Başkanı Joe Biden, 1915'te meydana gelen olaylarla ilgili skandal bir ifadeye imza attı.

Biden, yaşananlar için "soykırım" şeklinde bir iddia ortaya atarak Ermenistan'ın yıllardır sürdürdüğü gerçek dışı söylemlere katkıda bulundu.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Osmanlı Devleti'ni suçlayıcı skandal ifadeler göze çarptı.

Biden'dan skandal ifadeler

Ermenistan ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, tepki çeken ifadeler yer aldı:

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Bugün, Ermeni soykırımı sırasında kaybedilen hayatları anıyoruz. Asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz.

Zulüm kampanyası, 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkililerinin Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı.

Karalama kampanyası

Takip eden günlerde, aylarda ve yıllarda 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiği belirtilerek, bu insanlara ilişkin "katledildiler" şeklindeki ifadelerle Osmanlı hakkında karalama kampanyası başlatıldı.

ABD Başkanı'nın Ermenilere mesajı

Sözde "soykırımın" yasını tuttuklarını söyleyen ABD Başkanı Biden, "Ermeni halkının direnişini" takdirle karşıladıklarını ifade etti ve ekledi:

İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini atlatanlar, dünyamız için daha iyi bir gelecek kurdu. Cesaret ve bağlılıkla hayatlarını yeniden inşa ettiler.

Kültürlerini korudular. Bizimki de (ABD) dahil olmak üzere dünya çapındaki ulusların yapısını güçlendirdiler.

"Sesimizi yükselteceğiz"

Biden, söz konusu açıklamasında, "ABD, bugün ve her gün insan haklarını savunmayı ve hoşgörüsüzlüğe karşı sesini yükseltmeyi sürdürecek." iddiasında da bulundu.

TİP suçlamaya çalıştı

1915 olaylarını "soykırım" şeklinde nitelendirmeye yönelik çabalara Türkiye İşçi Partisi (TİP) de katıldı.

"1915’i unutmayacağız, yüzleşeceğiz!" başlığıyla partinin resmi X hesabından paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

109 yıl önce kadim Ermeni halkının katliamlarla, sürgünlerle bu topraklardan sökülüp atılması, tarihimizin tanık olduğu en büyük acılardan biridir.

Bu Büyük Felaket'le yüzleşmek, hem yitirdiklerimize hem de geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Halkların kardeşliğinde ve barışta inat ediyoruz.