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Sağlık Aynı şikayetle gelen 5 hastanın 4'ü korona! İstanbul'da büyük tehlike
Sağlık

Aynı şikayetle gelen 5 hastanın 4'ü korona! İstanbul'da büyük tehlike

Yeniakit Publisher
2024-09-16 16:48:00 -
Aynı şikayetle gelen 5 hastanın 4'ü korona! İstanbul'da büyük tehlike

İç hastalıkları uzmanları, grip şikayetiyle hastanelere gelenlerin 5'inin 4'ünde korona görüldüğünü söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını söyledi. 2019 yılından bu yana kovid hastalığıyla mücadele edildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Süngü, “Ciddi bir süreçten geçtik. Maalesef insanlarımız bu hastalık yokmuş gibi davransa da kovid halen devam etmektedir. 15 Ağustos’tan bu yana girip vakalarında ciddi artışlar görülüyor. Grip şikâyetiyle gelen 5 hastanın 4’ünün kovid testi pozitif. Hasta sonucunu almaya geldiğinde kovid olduğunu kendisine söylüyoruz. Bunu bilmesine rağmen hala maske takmıyor” diye konuştu.

Özellikle okulların başlamasıyla birlikte mevsimsel grip sezonunun da açıldığını söyleyen Süngü, “Çocuklarımız okulda kalabalık bir ortamda vakit geçiriyor. Bir arkadaşının grip olması tüm okulun grip olmasını da tetikliyor. Okulda başlayan grip taşıyıcılar yoluyla evlere, oradan iş yerlerine taşınıyor. Bu döngü toplumun her kesimine sirayet ediyor. Bu dönemde toplu çalışılan, toplu yaşanılan ortamlarda maske kullanımını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Grip olan, burun akıntısı ve boğaz ağrısı bulunan kişilerin mutlaka maske takmasını öneren Dr. Süngü, “Bu şikâyetleri bulunan hastalar en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmalıdır. Kovidin yıllar içerisinde öldürücü etkileri ilk zamanlarına göre oldukça azaldı. Hastaların şikâyetleri kısmen daha masum. Ancak, yaşı ilerlemiş, bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarda yine tehlike devam ediyor” diye belirtti.

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Yorumlar

Yunus Emre

Bu mikrop zaten hayatımızın bir parçası olarak kalacaktı. Ama bu korku pompalama işini Siyonistler yapıyordu zaten. Sizde yapınca insan ne oluyor diyor. Şaşırmıyoruz artık, herşey mümkün.

Kaktüs Sydney

Yahu şaka gibisiniz Coronado dediğiniz mevsimsel grip;
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