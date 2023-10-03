Aynı pastadan yiyen 14 kişi zehirlendi
Amasya'da doğum günü pastası yiyen 12'si çocuk 14 kişi rahatsızlandı.
Amasya'da doğum günü pastası yiyen 12'si çocuk 14 kişi rahatsızlandı.
İhsaniye Mahallesi'nde bir evde ortaokul öğrencisi 12 çocuk, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için pasta kesti.
Aynı pastadan yiyen 12'si çocuk 14 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Aileler, çocukları kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.
Hastaneye götürülen 14 kişi tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO