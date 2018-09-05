Aynı parkı her yıl açıyorlar

AK Parti Hükümeti’nin kamu ve özel işbirliğiyle yaptırdığı köprü, havaalanı, kanal, yol gibi mega projelerini küçümseyen hatta yıkılması gerektiğini savunan CHP’nin vatandaşı nasıl aldattığı gün yüzüne çıktı. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları sebebiyle görevden el çektirilen Ataşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Battal İlgezdi’nin vatandaşa vaat ettiği birçok projenin her yıl birbirini tekrar ettiği, geçmiş yıl projelerinin yeni gibi sunulduğu ortaya çıktı.

CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin kamuoyuna sunduğu faaliyet raporlarında; yeşil alan, park ve çevre düzenlemeleri gibi projelerin 3 yıl üst üste aynı görsel ve aynı isimler ile kullanıldığı tespit edildi.

KENDİSİ GİTTİ, ENKAZI KONUŞULUYOR

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilen Ataşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Battal İlgezdi’nin usulsüzleri bitmek bilmiyor. Haksız kazanç ve imar kıyağı iddialarının ayyuka çıktığı CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin vatandaşı nasıl aldattığı deşifre oldu. Ataşehir Belediyesi’nin kurum denetiminin sağlanması maksadıyla hazırladığı faaliyet raporunda, dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Battal İlgezdi’nin vatandaşa vaat ettiği birçok projenin her geçen yıl birbirini tekrar ettiği, geçmiş yılların projelerinin yeni gibi sunulduğu belirlendi. Kamuoyuna sunulan faaliyet raporlarında; yeşil alan, park ve çevre düzenlemeleri gibi projelerin 2015- 2016 ve 2017 yıllarında aynı görsel ve aynı isimler ile kullanıldığı belirlendi.

SKANDALIN ADI: CHP

İşte CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin son üç yıl boyunca ısıtıp ısıtıp sunduğu projeler: “Aşık Veysel Mahallesi’nde bulunan 2409 Ada numaralı 2 Parsel Spor Alanı, Barbaros Mahallesindeki Mor Sümbül Sokak üzeri yeşil alanlar, Küçük Bakkalköy’deki Sarı Karanfil Sokak üzeri park alanı, Mevlana Mahallesindeki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anaokulu Bahçesi, Esatpaşa Mahallesindeki Papatya Parkı, Kayışdağı Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, Yenisahra Mahallesindeki Yenisahra Duriye Nuriye Endürüst Ortaokulu Bahçesi.”

YOLSUZLUK DURMADI, BORÇ BİTMEDİ

Daha önce gazetemiz Akit, CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin borçlarını ödeyemediğini, son 6 yıldaki borcunun 1.5 milyar liraya yaklaştığını ortaya çıkarmıştı. Kamu arazisine yapılan lüks rezidansları eşe-dosta dağıtan, bir apartman parasıyla kendine makam odası yapan İlgezdi’nin yönettiği belediyenin bilançolarının sürekli artış gösterdiği 2014 yılında 170 milyon 951 bin, 2015’te ise 178 milyon 531 bin lira olduğu belirlenmişti. CHP’li belediye, rezidans krizinin patlak verdiği 2016’da 255 milyon 124 bin lira, 2017 yılını ise 298 milyon 207 bin lira borç ile kapatarak yönetim değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğunu gözler önüne sermişti.

BAKANLIK: BÜYÜK VURGUN VAR

İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile görevden alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, görevini kötüye kullandığı, haksız kazanç elde ettiği, ihaleye fesat karıştırdığı ve gerçeğe aykırı belge düzenlediği iddialarıyla hakkında soruşturma açılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlgezdi’nin oldukça büyük bir vurguna karıştığı ifade edilmişti.