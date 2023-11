Aynı oranda ödeme kararı çıktı! Külçe altına da yeni düzenleme geldi

Mücevher İhracatçıları Birliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan bir kararla, yüzbinde 5 nispi aidat alınan külçe altın ve gümüşte aidat oranları mücevher ile eşitlendi ve onbinde 5 olarak 10 katına çıkarıldı.

İhracatı artırmaya katkı

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, “Sektörümüzün ihracatını arttırması için her birimiz gereken özveride bulunacağız ve bu kaynakları ne yapıp edip ihracatın gelişmesinde kullanacağız” dedi.

Aynı oranda ödenecek

Mücevher İhracatçıları Birliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında devrim niteliğinde bir karar alındı. Uzun yıllar emtia niteliğinde olduğu için aidat oranı çok düşük olan 710812 GTİP kodlu külçe altın ve 7106 Kodlu gümüş ihracatından geçtiğimiz dönem alınan yüzbinde 5 oranındaki nispi aidat oranı 10 katına çıkarılarak onbinde 5 olarak değiştirildi. Karar ile külçe altın ve gümüş ihraç eden firmalar da işçilik ve katma değer yüksek mücevher ihraç eden firmalar ile aynı oranda aidat ödeyecekler.

"Yansıması gerekiyordu"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, son dönemde külçe altın ve gümüş ihracatının önemli bir gelişme gösterdiğini ve toplam ihracattaki payının ciddi oranda arttığını belirterek; “Ticaretteki bu artışın aidatlara da yansıması gerekiyordu” dedi. Külçe altın ve gümüş fiyat marjlarının küresel piyasalarla sınırlı, olduğunun altını çizen Yakın sözlerine şöyle devam etti:

“Başta kendimiz olmak üzere kimseyi kayırmıyoruz. Sektör genelinde herkes adil bir şekilde nispi aidatlarını ödeyerek ihracatın geliştirilmesine katkı sağlamak zorunda. Her ihracatçı birliği yönetimi kendi sektörünün gereklerine uygun rekabetçiliği ve ihracatı arttırmaya dönük çalışmalar yapıyor. Mücevher sektöründe hammaddesinden tasarımına, dekorundan mücevher kutusuna kadar her şeyin çok ciddi maliyeti var. Dolayısıyla yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların maliyetlerini karşılayabilmemiz gerekiyor. Hükümetimiz her türlü desteği veriyor, minnettarız. Ancak bizim de elimizi taşın altına koymamız lazım. Madem ticaret yapıyoruz, para kazanıyoruz; o zaman bu ticareti geliştirmek için de daha çok fedakarlıkta bulunmamız gerekiyor.”

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin aldığı karar ile nispi aidat gelirlerinin yaklaşık yüzde 30 artması bekleniyor.