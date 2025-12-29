Tios Antik Kenti'nde Karadeniz Bölgesi’nin en büyük keşfi

Çalışmalar sırasında mezarlarda 1.200'den fazla eser bulunmuştur. Orta Bizans Dönemi'nde de mezarlık kullanımının devam ettiği görülmüş ve bu dönemde basit kiremit mezarlar kullanılarak yapılan defin uygulamalarının yanında bazı oda mezarlar defin amaçlı kullanılmıştır. Kuzey nekropolü, bu özellikleri ile Karadeniz Bölgesi'nin en kapsamlı nekropol alanı olarak gösterilmektedir." diye konuştu. Tios'un Roma ve Bizans dönemlerinde bölgenin önemli bir liman ve ticaret merkezi olduğunu ortaya koyan çalışmalarda ayrıca deniz altında yapılan çalışmalarda 14 batık gemi kalıntısı bulundu ve bunların çoğu Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirildi.