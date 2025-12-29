Tios Antik Kenti'nde Karadeniz Bölgesi’nin en büyük keşfi

"Karadeniz Bölgesi'nin tarihsel ve kültürel birikimini arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarıyoruz" BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, elde edilen bulguların Karadeniz Bölgesi'nin tarihsel ve kültürel birikimine ışık tuttuğunu belirterek "Bartın Üniversitesi olarak Tios Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazılarda Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez bu ölçekte ve korunmuşluk düzeyi yüksek bir nekropol alanı ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgular, Karadeniz'in tarihsel ve kültürel birikimini anlamamız açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde bulunan kültürel mirasın turizme kazandırılmasının farkındalığıyla hem Amastris Antik Kenti'nde hem de Tios Antik Kenti'nde bölge tarihini gün yüzüne çıkaran arkeolojik çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle kazı başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım başta olmak üzere kazı ekibini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.